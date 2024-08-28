Окупанти намагаються взяти в кільце Вугледар: Deep State доповів про ситуацію на Донеччині
Російська окупаційна армія останніми днями активізувала власні сили на двох напрямках, щоб обійти та взяти в кільце місто Вугледар Донецької області
Про це повідомляє Deep State.
Так, за даними аналітиків, останніми днями противник активізувався на двох ділянках - західніше Павлівки та біля Водяного.
"Ціль даної акції зрозуміла - обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти цілі не досягнули, проте мають частковий успіх.
Пізніше аналітики додали, що протягом минулої доби ворог окупував Мемрик та Калинове. Водночас окупаційна армія просунулася в Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.
- Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що на Покровському напрямку противник сконцентрував усі основні зусилля.
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