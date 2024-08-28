Окупанти намагаються взяти в кільце Вугледар: Deep State доповів про ситуацію на Донеччині

Про це повідомляє Deep State.

Так, за даними аналітиків, останніми днями противник активізувався на двох ділянках - західніше Павлівки та біля Водяного.

"Ціль даної акції зрозуміла - обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти цілі не досягнули, проте мають частковий успіх.

Пізніше аналітики додали, що протягом минулої доби ворог окупував Мемрик та Калинове. Водночас окупаційна армія просунулася в Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.