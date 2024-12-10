Окупанти навмисно ламають мотори та пробивають гумові човни, щоб уникнути штурмів островів, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Солдати навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни і навіть передають координати Силам оборони України щодо розташування човнових баз і запасів палива", - передають партизани.

Так, у 126-й окремій бригаді берегової оборони ЗС РФ зафіксовано три службових розслідування, пов'язаних із саботажем.

Партизани заявляють, що відповідні ситуації стали справжньою проблемою для російського командування.