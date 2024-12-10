Окупанти навмисно ламають мотори та пробивають гумові човни, щоб уникнути штурмів островів, - "Атеш"
Військовослужбовці окупаційної армії РФ навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та передають координати бійцям ЗСУ, щоб уникнути штурмів островів на Херсонщині
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Солдати навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни і навіть передають координати Силам оборони України щодо розташування човнових баз і запасів палива", - передають партизани.
Так, у 126-й окремій бригаді берегової оборони ЗС РФ зафіксовано три службових розслідування, пов'язаних із саботажем.
Партизани заявляють, що відповідні ситуації стали справжньою проблемою для російського командування.
- Російські солдати тонуть під час спроб висадитися на островах Херсонської області - потрапляють під удар дрона та втрачають контроль.
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