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Головна Війна з Росією Окупанти навмисно ламають мотори та пробивають гумові човни, щоб уникнути штурмів островів, - "Атеш"

Окупанти навмисно ламають мотори та пробивають гумові човни, щоб уникнути штурмів островів, - "Атеш"

Катерина Єсікова
10 грудня, 2024 вiвторок
07:12
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Військовослужбовці окупаційної армії РФ навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та передають координати бійцям ЗСУ, щоб уникнути штурмів островів на Херсонщині

Зміст

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Солдати навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни і навіть передають координати Силам оборони України щодо розташування човнових баз і запасів палива", - передають партизани.

Так, у 126-й окремій бригаді берегової оборони ЗС РФ зафіксовано три службових розслідування, пов'язаних із саботажем.

Партизани заявляють, що відповідні ситуації стали справжньою проблемою для російського командування.

Теги:
Новини
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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