Окупанти обіцяють винагороду жителям ТОТ, які вербуватимуть знайомих до армії РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Гроші обіцяють тим, хто завербує і приведе у військкомат товариша, сусіда чи будь-кого.

"Таку схему запроваджують на тимчасово окупованих територіях України з метою залучити в армію окупанта якомога більше місцевого населення. Адже перед колаборантами стоїть план з виконання мобілізації "звільнених" українців", - йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву нагадують, що за співпрацю з ворогом передбачене суворе покарання. До того ж – примушення воювати проти власної держави є прямим порушенням Міжнародного гуманітарного права.