Окупанти обіцяють винагороду жителям ТОТ, які вербуватимуть знайомих до армії РФ
На тимчасово окупованих територіях загарбники обіцяють винагороду в 15 тис. рублів кожному, хто вербуватиме людей до російської армії
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Гроші обіцяють тим, хто завербує і приведе у військкомат товариша, сусіда чи будь-кого.
"Таку схему запроваджують на тимчасово окупованих територіях України з метою залучити в армію окупанта якомога більше місцевого населення. Адже перед колаборантами стоїть план з виконання мобілізації "звільнених" українців", - йдеться у повідомленні.
У Центрі нацспротиву нагадують, що за співпрацю з ворогом передбачене суворе покарання. До того ж – примушення воювати проти власної держави є прямим порушенням Міжнародного гуманітарного права.
- 24 липня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники створили 12 молодіжних організацій, які спрямовані на мілітаризацію українських дітей.
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