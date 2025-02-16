Окупанти обстріляли Білицьке на Донеччині: загинули двоє цивільних

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, Білицьке потрапило під обстріл сьогодні вранці.

У результаті відомо про двох загиблих. Також у місті пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередач.

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, прагнучи вбити якомога більше наших людей", - наголосив очільник ОВА.