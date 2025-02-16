Окупанти обстріляли Білицьке на Донеччині: загинули двоє цивільних
Уранці неділі, 16 лютого, російські війська завдали удару по місту Білицьке Покровського району Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу є загиблі
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, Білицьке потрапило під обстріл сьогодні вранці.
У результаті відомо про двох загиблих. Також у місті пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередач.
"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, прагнучи вбити якомога більше наших людей", - наголосив очільник ОВА.
- 13 лютого російська окупаційна армія вдарила ФАБами по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого загинула людина, п'ятеро отримали поранення.
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