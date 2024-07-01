Окупанти обстріляли Херсон: поранено двох жінок
1 липня російська армія атакувала з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини Корабельний район міста Херсона. Внаслідок удару поранено двох жінок
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко написав у телеграмі о 16:37, що Корабельний район міста Херсона перебуває під обстрілом, зокрема пролунало кілька вибухів, попередньо є постраждалі. За його словами, армія РФ атакувала з тимчасово окупованого лівого берега.
Згодом у Херcонській ОДА зазначили, що через російський обстріл Корабельного району постраждали дві жінки.
В момент ворожого удару 75-річна херсонка знаходилася у будинку. Вона отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілій надали меддопомогу на місці.
Також лікарі "швидкої" надали на місці меддопомогу 45-річній жінці, яка отримала вибухову травму, поранення спини та стегна.
- Ввечері неділі, 30 червня, російська армія обстріляла з авіації два населених пункти Херсонщини: влучили в школу, об’єкт критичної інфраструктури, гуманітарний штаб, житлові будинки.
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