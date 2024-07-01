Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти обстріляли Херсон: поранено двох жінок

Окупанти обстріляли Херсон: поранено двох жінок

1 липня, 2024 понедiлок
17:37
Війна з Росією Херсон

1 липня російська армія атакувала з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини Корабельний район міста Херсона. Внаслідок удару поранено двох жінок

Зміст

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко написав у телеграмі о 16:37, що Корабельний район міста Херсона перебуває під обстрілом, зокрема пролунало кілька вибухів, попередньо є постраждалі. За його словами, армія РФ атакувала з тимчасово окупованого лівого берега. 

Згодом у Херcонській ОДА зазначили, що через російський обстріл Корабельного району постраждали дві жінки.

В момент ворожого удару 75-річна херсонка знаходилася у будинку. Вона отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілій надали меддопомогу на місці.

Також лікарі "швидкої" надали на місці меддопомогу 45-річній жінці, яка отримала вибухову травму, поранення спини та стегна.

  • Ввечері неділі, 30 червня, російська армія обстріляла з авіації два населених пункти Херсонщини: влучили в школу, об’єкт критичної інфраструктури, гуманітарний штаб, житлові будинки.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсон
Читайте також:
ракети Aster 15
Автор Роман Яворський
30 червня, 2024 неділя
Ефективність 100%: що таке ракети Aster 15, чому вони потрібні Україні й коли Франція та Італія можуть їх передати
Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич
29 червня, 2024 субота
Заяву майора Кротевича на генерал-лейтенанта Содоля долучили до великої справи щодо прориву кордону на Харківщині: що це означає
Автор Антін Борковський
30 червня, 2024 неділя
Путін втрачає Z-патріотів, і другий похід на Кремль може виявитися більш вдалим, - Піонтковський
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.37
    Купівля 40.37
    Продаж 40.9
  • EUR
    Купівля 43.35
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
1 липня
18:30
Ексклюзив
Керченський міст частіше простоює, ніж працює, - речник УДА "Південь" Братчук про атаки хакерів у Криму
18:22
Завозили бронежилети і шоломи нібито для військових, натомість продавали в магазинах: БЕБ оголосило підозру директору підприємства
18:17
Фінляндія армія танк
Військові бази та зброя: уряд Фінляндії схвалив оборонну угоду зі США
18:11
обмін полоненими 25 червня 2024 року_Валерій Сіверухін
У рамках останнього обміну полоненими 5 українців повернули з території Білорусі, - Юсов
18:02
OPINION
Андрій Магера
Франція: дочекаймось результатів повторного голосування
17:49
телевізор телебачення
КНДР перемкнула трансляцію держмовлення з китайського на російський супутник
17:48
світло
Вимикатимуть три черги одночасно: графіки відключень електроенергії 2 липня діятимуть упродовж усієї доби
17:28
міни, замінований пляж
Понад 144 тис. кв. км в Україні вважаються потенційно замінованими
17:18
В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей
Найменшій 8 місяців: Україна повернула 9 дітей з тимчасово окупованих громад Херсонщини
17:13
фейк
"США заборонили надавати "азовцям" зброю або тренувати їх": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 1 липня
17:07
З Торецька за 3 дні евакуювали 711 жителів, близько 5 тис. залишилось у місті
17:02
Зеленський зустрівся з президентом Світової легкої атлетики Кое: обговрили підтримку українських спортсменів
17:00
Майкл Джексон
Майкл Джексон залишив після себе борг у понад $500 млн, - судова заява
16:58
Оновлено
ЗСУ, військові
На фронті з початку доби відбулося 121 боєзіткнення. Ворог найактивніше тисне на Покровському та ще чотирьох напрямках
16:51
Дмитро Гордон
Військовий суд РФ заочно засудив українського журналіста Дмитра Гордона до 14 років тюрми
16:50
Ексклюзив
Південна Корея провела масштабний військовий парад
Південна Корея може перекинути свої підрозділи до України у випадку появи військових КНДР на полі бою, - військовий експерт Рябих
16:47
тюрма
Шпигувала за локаціями ЗСУ в районі Часового Яру: агентка ФСБ отримала 15 років за ґратами
16:41
В Одесі 17-річна дівчина під час застілля застрелила військового
16:29
Максим Денщік
Убивство посадовця Запорізької міськради: затримано підозрюваного в причетності до злочину
16:17
Chega, Андре Вентура
До групи Орбана в Європарламенті приєднається португальська праворадикальна партія Chega
16:07
ЗРК Тор
Поставили над пляжем: партизани зафіксували ЗРК "Тор" росіян у Севастополі
16:00
OPINION
Юрій Бутусов
Хто такий Роман Кравець — власник телеграмканалу "Джокер"
15:29
Росіяни поцілили КАБами у будівельний гіпермаркет в Харкові
У червні росіяни 22 рази обстріляли Харків: убили 6 людей і поранили 92
15:25
кібератака
ГУР у травні здійснило найпотужнішу атаку на російських провайдерів, - ЗМІ
15:20
Ексклюзив
російські окупанти
Ворог значно посилив наступальні дії на Торецькому напрямку, - речник угруповання військ "Хортиця" Волошин
14:44
Ісмаїл Кадаре
Помер албанський письменник Ісмаїл Кадаре - перший лауреат міжнародної Букерівської премії
14:42
Міністерство фінансів України
Держбюджет України за пів року отримав $20,2 млрд: джерела фінансування
14:37
Одеса, пляж, море
В Одесі відкрили ще чотири пляжні зони
14:22
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 2 липня буде найспекотніше, а де дощитиме
14:02
OPINION
Дмитро Лиховій
Закон про мобілізацію починає працювати
14:00
НАТО
Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Хойсген відповів, чи стоятиме питання вступу України в НАТО на майбутньому саміті Альянсу
13:59
відключення електроенергії
Дніпропетровщина просить уряд не вимикати світло для споживачів прифронтових громад
13:59
До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
У Маріуполі можливий спалах холери, в зоні ризику річки Кальміус і Кальчик, - міськрада
13:56
Христина Соловій
Христина Соловій відповіла, чи її нова пісня "Камертон" присвячена Жадану
13:50
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:40
Російські військові
На Часовоярському напрямку росіяни втратили понад 5 тис. осіб за червень, - ОСУВ "Хортиця"
13:33
Вступна кампанія-2024
Стартувала реєстрація е-кабінетів вступників на бакалаврат, у магістратуру й коледжі. Подробиці
13:15
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
У Чорному морі Туреччина, Румунія та Болгарія почали проводити операції з розмінування
13:10
"Думками навиворіт 2"
Мультфільм "Думками навиворіт 2" зібрав у прокаті $1 млрд і встановив рекорд
13:01
Поблизу Варшави потяг зіштовхнувся з вантажівкою на переїзді. Загинув водій
Поблизу Варшави потяг зіштовхнувся з вантажівкою на переїзді. Загинув машиніст
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV