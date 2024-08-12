Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: є загиблі та поранений
Серед дня понеділка, 12 серпня, російські окупанти завдали удару по місту Українськ Донецької області. У результаті обстрілу загинули і зазнали поранень місцеві
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь. У реузльта
У результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна отримала поранення.
Крім того, окупанти пошкодили дві п'ятиповерхівки у місті
"Від Українська до фронту - менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там - небезпечно!", - наголосив голова ОВА.
- Уранці 11 серпня російські окупанти завдали удару по Краматорську. Унаслідок обстрілу поранень зазнали 8 місцевих мешканців.
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