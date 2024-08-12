Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: є загиблі та поранений

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь. У реузльта

У результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна отримала поранення.

Крім того, окупанти пошкодили дві п'ятиповерхівки у місті

"Від Українська до фронту - менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там - небезпечно!", - наголосив голова ОВА.