Війська РФ зранку атакували Краматорськ: поранено чотирьох людей

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні - знову по інфраструктурному об'єкту", - написав він.

За словами очільника ОВА, наразі відомо про чотирьох поранених. Зокрема, одна людина перебуває у важкому стані, її оперують, двоє отримали легкі поранення, їм надали необхідну медичну допомогу, ще одна людина не потребує допомоги лікарів.

Наразі остаточна інформація щодо обсягів руйнувань і кількості постраждалих установлюється.