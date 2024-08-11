Війська РФ зранку атакували Краматорськ: поранено чотирьох людей
Уранці неділі, 11 серпня, російські окупанти завдали удару по Краматорську. Унаслідок обстрілу поранень зазнали четверо місцевих мешканців
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні - знову по інфраструктурному об'єкту", - написав він.
За словами очільника ОВА, наразі відомо про чотирьох поранених. Зокрема, одна людина перебуває у важкому стані, її оперують, двоє отримали легкі поранення, їм надали необхідну медичну допомогу, ще одна людина не потребує допомоги лікарів.
Наразі остаточна інформація щодо обсягів руйнувань і кількості постраждалих установлюється.
- Внаслідок атаки ворожих безпілотників уночі 11 серпня в Київській області під завалами будинку загинули батько та його 4-річний син, також є постраждалі.
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