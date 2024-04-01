Окупанти обстріляли житлові будинки у Вовчанську: поранено жінку
Серед дня понеділка, 1 квітня, російські війська завдали удару по місту Вовчанськ Харківської області. Унаслідок ворожих обстрілів поранення зазнала місцева жителька
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що росіяни завдали ударів по місту о 13:20.
Ворожі снаряди влучили по житлових будинках.
У результаті атаки осколкових травм зазнала 27-річна жінка. Її госпіталізували.
- Російська окупаційна армія увечері неділі, 31 березня, вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова. Унаслідок цього пошкоджені цивільні приміщення та автомобілі.
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