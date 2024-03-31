Росіяни ввечері вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова
Російська окупаційна армія увечері неділі, 31 березня, вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова. Унаслідок цього пошкоджені цивільні приміщення та автомобілі
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Попередньо приліт у місто. Де саме - зараз зʼясовуємо. Прохання до всіх містян знаходитися у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що близько 10 вечора Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. Пізніше стало відомо про повторні дії ворога.
Згодом Терехов зауважив, що окупанти влучили поряд із житловою забудовою в центральному районі міста: "На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється".
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Харкова у Шевченківському районі. Станом на 22:50 постраждалих немає.
Проте є пошкодження цивільних приміщень та автівок.
- Того ж дня російська армія завдала удару по Харкову та області, у результаті чого було поранено 5 місцевих мешканців села в Зміївському районі.
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