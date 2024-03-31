Росіяни вдарили по Харкову вдень 31 березня
Вдень неділі, 31 березня, російська армія завдала удару по Харкову
Про це повідомили харківський міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях!" - написав Терехов о 16:13.
О 16:09 Повітряні сили України попередили кілька областей про загрозу застосування балістичного озброєння, серед них і Харківська.
"Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська, Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться в повідомленні.
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