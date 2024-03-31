Росіяни вдарили по Харкову вдень 31 березня

Про це повідомили харківський міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях!" - написав Терехов о 16:13.

О 16:09 Повітряні сили України попередили кілька областей про загрозу застосування балістичного озброєння, серед них і Харківська.

"Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська, Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться в повідомленні.