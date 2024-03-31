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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вдарили по Харкову вдень 31 березня

31 березня, 2024 неділя
16:18
Війна з Росією Вибух

Вдень неділі, 31 березня, російська армія завдала удару по Харкову

Про це повідомили харківський міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях!" - написав Терехов о 16:13.

О 16:09 Повітряні сили України попередили кілька областей про загрозу застосування балістичного озброєння, серед них і Харківська.

"Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська, Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться в повідомленні.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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