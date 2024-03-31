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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти вночі масовано обстріляли Борову на Харківщині: загинув 19-річний хлопець, є поранений

Окупанти вночі масовано обстріляли Борову на Харківщині: загинув 19-річний хлопець, є поранений

31 березня, 2024 неділя
11:23
Війна з Росією

У ніч на неділю, 31 березня, російські війська здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району Харківської області, унаслідок чого загинув хлопець і поранено чоловіка

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що масований обстріл селища окупанти здійснили близько 00:35.

За попередніми даними, ворог завдав удар по місту з РСЗВ "Ураган".

У результаті атаки загинув 19-річний хлопець. Також осколкове поранення отримав чоловік 27 років, його госпіталізували у важкому стані. 

Крім того, у населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини тощо.

  • Увечері 30 березня росіяни запустили "шахеди" і ракети для обстрілу України. Під прицілом були енергооб'єкти Одещини, агропромислові потужності Херсонщини, критична інфраструктура Львівщини - там є загиблий. У Харкові після влучання по цивільній інфраструктурі поранено двох людей.
Теги:
Україна
російська армія
окупанти
Харківщина
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