Окупанти вночі масовано обстріляли Борову на Харківщині: загинув 19-річний хлопець, є поранений

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що масований обстріл селища окупанти здійснили близько 00:35.

За попередніми даними, ворог завдав удар по місту з РСЗВ "Ураган".

У результаті атаки загинув 19-річний хлопець. Також осколкове поранення отримав чоловік 27 років, його госпіталізували у важкому стані.

Крім того, у населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини тощо.