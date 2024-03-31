Окупанти вночі масовано обстріляли Борову на Харківщині: загинув 19-річний хлопець, є поранений
У ніч на неділю, 31 березня, російські війська здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району Харківської області, унаслідок чого загинув хлопець і поранено чоловіка
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
Зазначається, що масований обстріл селища окупанти здійснили близько 00:35.
За попередніми даними, ворог завдав удар по місту з РСЗВ "Ураган".
У результаті атаки загинув 19-річний хлопець. Також осколкове поранення отримав чоловік 27 років, його госпіталізували у важкому стані.
Крім того, у населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини тощо.
- Увечері 30 березня росіяни запустили "шахеди" і ракети для обстрілу України. Під прицілом були енергооб'єкти Одещини, агропромислові потужності Херсонщини, критична інфраструктура Львівщини - там є загиблий. У Харкові після влучання по цивільній інфраструктурі поранено двох людей.
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