Росія атакує Україну "шахедами", у Харкові приліт. Ситуація ввечері 30 березня

Рух "шахедів"

Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 18:34. Росіяни запустили ударні БПЛА з південного напрямку.

Після 19:00 "шахеди" фіксували на Дніпропетровщині та у Запорізькій області. Далі БПЛА перемістились на Полтавщину та Черкащину.

Удар по Харкову

О 21:12 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.

"Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківський район. Росія - держава терорист", - написав Терехов.

За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих. Відомо про вибиті шибки у будинку поруч з прильотом. Голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом.

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