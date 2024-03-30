Росія атакує Україну "шахедами", у Харкові приліт. Ситуація ввечері 30 березня
Ввечері суботи, 30 березня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України
Рух "шахедів"
Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 18:34. Росіяни запустили ударні БПЛА з південного напрямку.
Після 19:00 "шахеди" фіксували на Дніпропетровщині та у Запорізькій області. Далі БПЛА перемістились на Полтавщину та Черкащину.
Удар по Харкову
О 21:12 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.
"Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківський район. Росія - держава терорист", - написав Терехов.
За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих. Відомо про вибиті шибки у будинку поруч з прильотом. Голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом.
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