Окупанти переодягаються в цивільне, щоб потрапити в тил наших позицій, - капітан НГУ Назаренко
Росіяни часто переодягаються в цивільний одяг, щоб проникнути в тил українських підрозділів, така тактика спостерігається на багатьох напрямках фронту
Про це в етері Еспресо начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко.
"Росіяни часто переодягаються в цивільне, щоб проникнути в тил до наших підрозділів. Це не нова їхня тактика. Це відбувалось з 2022 року на Київщини, Сумщині, Харківщині, Донеччині та на багатьох інших ділянках фронту. Починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення вони це робили. Ворог не дотримується жодних правил та конвенцій. Втім, коли росіянин йде у цивільному одязі, але з автоматом і бронежилетом, то зрозуміло, що це окупант. Такі випадки доволі часто трапляються на лінії фронту", - розповів Назаренко.
Капітан НГУ наголосив, що підрозділи Сил оборони України роблять усе можливе, щоб не дати ворогу просунутися вглиб української території.
"Окремі підрозділи окупантів постійно використовують такі методи. Однак Сили оборони України готові до будь-яких провокацій ворога і вживають всіх необхідних дій, щоб таким диверсійним групам не дати жодного шансу на просування", - додав він.
- 17 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж доби 16 серпня на російсько-українському фронті сталося 148 бойових зіткнень. Загарбники 51 раз атакували позиції Сил оборони на найгарячішому Покровському напрямку
