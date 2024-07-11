Окупанти планують вивезти 750 дітей із ТОТ Луганщини до Астраханської області РФ, - ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він розповів, що наразі окупанти вирішили туди відправити 137 дітей з району Кремінної під проводом лісових пожеж.

"У військово-патріотичному таборі з ними займатимуться представники армії РФ. Зазвичай там навчають керувати дронами та підвищують рівень військово-патріотичного виховання", - розповів голова Луганської області.

За його словами загалом цей табір має прийняти 750 дітей із так званої ЛНР.