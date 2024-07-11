Окупанти планують вивезти 750 дітей із ТОТ Луганщини до Астраханської області РФ, - ОВА
Окупанти мають намір вивезти 750 дітей із тимчасово окупованих територій Луганщини до Астраханської області РФ нібито на відпочинок: там з ними займатимуться російські військові
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Він розповів, що наразі окупанти вирішили туди відправити 137 дітей з району Кремінної під проводом лісових пожеж.
"У військово-патріотичному таборі з ними займатимуться представники армії РФ. Зазвичай там навчають керувати дронами та підвищують рівень військово-патріотичного виховання", - розповів голова Луганської області.
За його словами загалом цей табір має прийняти 750 дітей із так званої ЛНР.
- 10 липня повідомлялося, що РФ змушує мешканців ТОТ Луганщини залишатися у зруйнованих містах, не відновлює жодних комунікацій, а також населяє територію росіянами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.6 Купівля 40.6Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.9Продаж 44.6
- Актуальне
- Важливе