Росіяни за допомогою фільтраційних таборів намагаються завадити мешканцям ТОТ евакуюватися, – Луганська ОВА

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Посадовець нагадав, що лише близько 5% територій Луганщини все ще залишаються під контролем українського уряду. Натомість 95% області окупували росіяни.

Підконтрольні Україні території перебувають під постійними обстрілами ворога. Більшість тих, хто все ще залишається в населених пунктах у зоні бойових дій, – це літні люди. Вони погоджуються евакуюватися лише тоді, коли окупанти позбавляють їх житла, зауважив Лисогор.

Щодо окупованих територій, то росіяни намагаються змусити їхніх жителів залишатися в зруйнованих містах.

"Попри казки Росії про "один народ", на кордоні з РФ стоять фільтраційні табори. Точна кількість невідома, але один з них – у Колотилівці, де піший перехід через кордон із Росією. Про це росіяни відкрито пишуть і пишаються", - зазначив Лисогор і пояснив, що завдяки фільтраційним таборам окупанти перешкоджають жителям ТОТ евакуюватися.

"Перекриті шляхи виїзду як на вільну частину України, так і в державу-агресора. Росія силою змушує людей залишатися у зруйнованих містах, не відновлює жодних комунікацій, а ще додатково населяє територію росіянами", – сказав очільник Луганської ОВА.