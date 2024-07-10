Росіяни за допомогою фільтраційних таборів намагаються завадити мешканцям ТОТ евакуюватися, – Луганська ОВА
РФ змушує мешканців ТОТ Луганщини залишатися у зруйнованих містах, не відновлює жодних комунікацій, а також населяє територію росіянами
Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Посадовець нагадав, що лише близько 5% територій Луганщини все ще залишаються під контролем українського уряду. Натомість 95% області окупували росіяни.
Підконтрольні Україні території перебувають під постійними обстрілами ворога. Більшість тих, хто все ще залишається в населених пунктах у зоні бойових дій, – це літні люди. Вони погоджуються евакуюватися лише тоді, коли окупанти позбавляють їх житла, зауважив Лисогор.
Щодо окупованих територій, то росіяни намагаються змусити їхніх жителів залишатися в зруйнованих містах.
"Попри казки Росії про "один народ", на кордоні з РФ стоять фільтраційні табори. Точна кількість невідома, але один з них – у Колотилівці, де піший перехід через кордон із Росією. Про це росіяни відкрито пишуть і пишаються", - зазначив Лисогор і пояснив, що завдяки фільтраційним таборам окупанти перешкоджають жителям ТОТ евакуюватися.
"Перекриті шляхи виїзду як на вільну частину України, так і в державу-агресора. Росія силою змушує людей залишатися у зруйнованих містах, не відновлює жодних комунікацій, а ще додатково населяє територію росіянами", – сказав очільник Луганської ОВА.
- У серпні 2023 року Мінреінтеграції повідомило про поновлення роботи пункту пропуску Колотилівка (РФ) - Покровка (Україна), через який люди з окупованих територій, які їдуть через РФ, можуть повернутись до України.
- Пізніше в ДПСУ пояснили, як перетнути пункт пропуску Колотилівка – Покровка та які документи для цього потрібні.
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