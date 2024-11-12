Окупанти почали відбирати земельні ділянки в людей, - Бердянська райрада
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що на ТОТ Запорізької області окупаційна адміністрація намагається відібрати у людей понад 500 тисяч земельних ділянок
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Рік тому окупанти намагалися провести інвентаризацію земельних ділянок на території Бердянська і Бердянського району. Вони опублікували перелік, до якого увійшло понад 500 тисяч земельних ділянок", - зауважив Дудукалов.
За словами заступника голови Бердянської районної ради, окупанти намагаються відібрати у людей земельні ділянки сільськогосподарського призначення, під будівництво, дачні кооперативи, гаражі, а також квартири та іншу комерційну нерухомість. Це ще один інструмент тиску, який окупанти застосовують до людей.
"Це було питання часу, коли вони дійдуть саме до землі. Адже зерно вони вже забрали, металобрухт вже вивезли, нерухомість уже конфіскували. Сьогодні черга дійшла до землі", - наголосив Дудукалов.
- Окупаційна адміністрація на ТОТ Запорізької області розгорнула масштабну кампанію з конфіскації нерухомості, що належить українським громадянам.
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