Окупанти почали відбирати земельні ділянки в людей, - Бердянська райрада

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Рік тому окупанти намагалися провести інвентаризацію земельних ділянок на території Бердянська і Бердянського району. Вони опублікували перелік, до якого увійшло понад 500 тисяч земельних ділянок", - зауважив Дудукалов.

За словами заступника голови Бердянської районної ради, окупанти намагаються відібрати у людей земельні ділянки сільськогосподарського призначення, під будівництво, дачні кооперативи, гаражі, а також квартири та іншу комерційну нерухомість. Це ще один інструмент тиску, який окупанти застосовують до людей.

"Це було питання часу, коли вони дійдуть саме до землі. Адже зерно вони вже забрали, металобрухт вже вивезли, нерухомість уже конфіскували. Сьогодні черга дійшла до землі", - наголосив Дудукалов.