Окупанти подовжили комендантську годину на ТОТ Запорізької області, а у Бердянську посилили контрдиверсійний режим
Із 1 листопада на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна влада збільшила тривалість комендантської години. Також російські загарбники посилили контрдиверсійний режим у Бердянську
Про це повідомили в Бердянській міській військовій адміністрації та Центрі національного спротиву.
Як зазначили в Бердянській МВА, що новий режим комендантської години діятиме з 22:00 до 05:00, що на годину довше за попередній.
Винятки становлять:
- Траса М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" від Мелітополя до кордону Запорізької та Донецької областей.
- Траса М-18 "Харків – Сімферополь – Ялта" від Мелітополя до кордону Запорізької та Херсонської областей.
- Транзитний рух по Азовському кільцю.
"Таке рішення фейкової влади чергового разу демонструє посилення обмежувальних заходів на окупованих територіях", - додали в МВА.
У Бердянську окупанти посилили контрдиверсійний режим
Як повідомив 3 листопада Центр національного спротиву, окупанти посилили контрдиверсійний режим у Бердянську. Зокрема, відбувся рейд у районах навколо порту.
Як зазначили в ЦНС, після вдалих уражень інфраструктури порту, окупанти шукали навідників серед мешканців навколишніх будинків.
"Також в районі порту збільшилась кількість перевірок авто та перехожих, особливу увагу окупанти приділяють до телефонів й наявності паспорта РФ", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що 31 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську повідомили про атаку безпілотників на міський порт. У місті припинили роботу громадські установи, зокрема навчальні заклади.
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