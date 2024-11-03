Окупанти подовжили комендантську годину на ТОТ Запорізької області, а у Бердянську посилили контрдиверсійний режим

Про це повідомили в Бердянській міській військовій адміністрації та Центрі національного спротиву.

Як зазначили в Бердянській МВА, що новий режим комендантської години діятиме з 22:00 до 05:00, що на годину довше за попередній.

Винятки становлять:

Траса М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" від Мелітополя до кордону Запорізької та Донецької областей.

Траса М-18 "Харків – Сімферополь – Ялта" від Мелітополя до кордону Запорізької та Херсонської областей.

Транзитний рух по Азовському кільцю.

"Таке рішення фейкової влади чергового разу демонструє посилення обмежувальних заходів на окупованих територіях", - додали в МВА.

У Бердянську окупанти посилили контрдиверсійний режим

Як повідомив 3 листопада Центр національного спротиву, окупанти посилили контрдиверсійний режим у Бердянську. Зокрема, відбувся рейд у районах навколо порту.

Як зазначили в ЦНС, після вдалих уражень інфраструктури порту, окупанти шукали навідників серед мешканців навколишніх будинків.

"Також в районі порту збільшилась кількість перевірок авто та перехожих, особливу увагу окупанти приділяють до телефонів й наявності паспорта РФ", - йдеться у повідомленні.