Окупанти покращили тактичне положення на Покровському напрямку, - ОТУВ "Хортиця"

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Протягом доби противник намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки, проте успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

Водночас противник проводив штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай: внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання.

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У Силах оборони заявили, що внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко.

Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення, додали у пресслужбі ОСУВ "Хортиця".