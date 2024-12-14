Окупанти покращили тактичне положення на Покровському напрямку, - ОТУВ "Хортиця"
Під час боїв в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко, що на Покровському напрямку Донеччини, російська армія покращила своє тактичне положення
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
Протягом доби противник намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки, проте успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.
Водночас противник проводив штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай: внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання.
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У Силах оборони заявили, що внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко.
Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення, додали у пресслужбі ОСУВ "Хортиця".
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