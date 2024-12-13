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Головна Статті Окупанти лізуть незліченною кількістю: наймасовіша атака за час війни та загроза для Курахового. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Окупанти лізуть незліченною кількістю: наймасовіша атака за час війни та загроза для Курахового. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
13 грудня, 2024 п'ятниця
22:12
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

У п'ятницю, 13 грудня, Повітряні сили України відбили наймасовішу ракетно-дронову атаку Росії за весь час війни. Ворог використав 287 засобів повітряного нападу: 94 ракети та 193 дрони різних типів. Попередня рекордна атака була 26 серпня, коли було використано 236 дронів і ракет

Зміст

Масований удар РФ

За статистикою, зі 193 дронів було збито 191, тобто фактично 99%. Працювали різні засоби ураження, включаючи літаки F-16, які знищували "Шахеди". По ракетах ситуація дещо інша: з 94 ракет 85 були крилатими, з яких знищено 80, що становить 92%.

Щодо складніших цілей, таких як балістичні та аеробалістичні ракети, ворог використав два балістичні "Іскандери", одну північнокорейську ракету КН-23 і чотири аеробалістичні ракети "Кинджал". З них було збито лише один "Іскандер", що свідчить про необхідність збільшення засобів ППО, здатних боротися з такими цілями. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що для захисту країни потрібно ще 20 засобів протиповітряної оборони, і закликав союзників допомогти Україні.

Ситуація на фронті: Курахівський напрямок

На лінії фронту найскладнішими ділянками є Покровська, Курахівська і ділянка навколо Великої Новосілки, де зосереджено понад 150 тис. російських військ. 

На Курахівському напрямку утворилася "кишеня" довжиною 8 км, де розташовані населені пункти Веселий Гай, Ганнівка, Єлизаветівка, Романівка. Вихід з цієї кишені - коридор між Успенівкою та Трудовим, шириною близько 3 км. Вчора Deep State показав просування противника до Успенівки. В ОСУВ "Хортиця" спростували заяви про оточення підрозділів ЗСУ під Кураховим. Підрозділи ЗСУ, що обороняються на південній ділянці фронту, відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка, вживаючи необхідних заходів для протидії захопленню або оточенню.

Назар Войтенков, виконувач обов'язки пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади, яка знаходиться між Успенівкою та Кураховим, протидіє противнику в районі населеного пункту Дальнє, розповів, що присутність російського угруповання там відчувається.

"За минулу добу було знищено понад 10 окупантів за допомогою дронів та артилерії. Щодня ми знищуємо 10-15 окупантів, і за грудень вже знищено понад 150 ворогів. Броньованих штурмів поки не спостерігаємо, але бачимо рух їхньої техніки, що може бути ротацією або відволіканням уваги, спробою виявити наші позиції. Вони здебільшого використовують легку техніку, багі, гольф-кари, пікапи, буси. Сьогодні знищили один з таких транспортних засобів за допомогою артилерії. Ми щодня працюємо над тим, щоб знищувати ворога, але, здається, у них є ресурси для поповнення особового складу, який продовжує гинути на нашій ділянці", - повідомив він.

За даними Deep State, на напрямку Побєда, де брала участь 33 ОМБр, проти ЗСУ воює 255-й полк армії РФ разом з іншими суміжними підрозділами. Вони не мають фахової базової підготовки, що відчувалося ще влітку і підтверджується зараз. Войтенков каже, що росіяни проходять коротку підготовку і йдуть воювати.

"Їх багато, але ЗСУ здатні чинити їм спротив. У нас є колективна оборона, яка включає роботу з суміжними підрозділами, що підтримують нас у знищенні окупантів на цій ділянці фронту. Їх просто незліченна кількість. Вони вмирають у траншеях, окопах, протитанкових ровах, бліндажах, хатах, місцях дислокації. Вони розташовують склади боєприпасів прямо в будинках, ховаючись за інфраструктурою. Ми це виявляємо і успішно знищуємо, щоб вони не накопичувалися і не мали змоги йти далі. Щодо ситуації навколо Успенівки і закриття цієї кишені, про яку багато пишуть в українських та закордонних мас-медіа, росіяни не втрачають амбіцій йти вперед, однак ЗСУ протидіють противнику", - додав військовий.

Підрозділи сил безпілотних систем на фронті

Олексій Годзенко, керівник медіагрупи 413 ОББС (окремого батальйону безпілотних систем) "РЕЙД" розповів, що підрозділи Сил безпілотних систем як роду військ, передбачають високу мобільність і можливість застосування в різних умовах. У СББС немає своїх позицій на лінії фронту. Підрозділи працюють як розвідувальні, так і ударні в інтересах інших підрозділів. Щодо проблематики, в умовах активної радіоелектронної протидії з обох сторін вздовж лінії фронту дуже важко літати будь-кому. Тому придумуються нові засоби обходу систем радіоелектронної боротьби для різних засобів.

Годзенко розповів про найбільш дивовижні приклади знищення ворожих цілей підрозділом на різних напрямках, включаючи Курську ділянку фронту.

"Декілька тижнів тому було знищено командний пункт. Розвідка і коректура велася спеціалістами нашого підрозділу. Найважливіше, що ми можемо робити зараз, це допомагати нашій піхоті, оскільки штурми, механізовані штурми не припиняються ні на день, ні на годину. Наша перша задача - убезпечувати хлопців на передовій. Щодня ми працюємо по ворожих бойових броньованих машинах, танках, знищуємо ворожу піхоту на так званих гольф-карах Шойгу китайських. Це щоденна кропітка праця", - розповів він.

Якщо деталізувати цю працю, то звичайний оператор дронів здійснює кілька вильотів на день. Проте щодо можливості роботи, існують обмеження на кілька годин на день, коли оператори можуть працювати в масці для збереження зору, каже Годзенко. Тому систематично відбуваються ротації операторів на лінії фронту, оскільки це дуже уважна праця. Потрібно постійно бути сконцентрованим і звертати увагу на кожну деталь. Інколи техніку добре видно, а інколи треба вдивлятися, щоб знайти ворога, захованого за деревом.

ОББС "РЕЙД" використовує як надані державою дрони, так і ті, що допомагають забезпечити волонтери. Тобто йдеться про різні джерела надходження, як дронів, так і інших предметів матеріально-технічного і побутового забезпечення, хоча левова частка – це, держава.

Теги:
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