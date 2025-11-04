Окупанти просунулись у Покровську та на Харківщині, - DeepState
Станом на вівторок, 4 листопада, російська окупаційна армія мала територіальні успіхи на Харківщині та Донеччині, зокрема, загарбники просунулись у Покровську
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Крім того, згідно з картами DeepState, противник просунувся поблизу Борівської Андріївки (на південний схід від Богуславки, Ізюмський район Харківщини).
"Ворог просунувся поблизу Борівської Андріївки, Карпівки, Козацького та у Покровську", - йдеться у повідомленні.
фото: скриншот
фото: скриншот
фото: скриншот
- Офіцер "Легіону Свободи" Володимир Назаренко зазначив, що у Покровську ворог продовжує тиск малими групами, використовуючи броньовану та легкоброньовану техніку. Більшість атак нейтралізуються, проте логістика та пересування залишаються найбільшою проблемою для Сил оборони України.
