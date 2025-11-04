Окупанти просунулись у Покровську та на Харківщині, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Крім того, згідно з картами DeepState, противник просунувся поблизу Борівської Андріївки (на південний схід від Богуславки, Ізюмський район Харківщини).

"Ворог просунувся поблизу Борівської Андріївки, Карпівки, Козацького та у Покровську", - йдеться у повідомленні.

фото: скриншот

фото: скриншот

фото: скриншот