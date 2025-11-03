Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Кіл зона" постійно розширюється: офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію в Покровську

Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
20:02
Війна з Росією Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня

У Покровську ворог продовжує тиск малими групами, використовуючи броньовану та легкоброньовану техніку. Більшість атак нейтралізуються, проте логістика та пересування залишаються найбільшою проблемою для Сил оборони України

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав майор НГУ, заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Національної гвардії України, офіцер "Легіону Свободи" Володимир Назаренко.

"Наразі ситуація дуже складна, і вона почалася не вчора, не позавчора і навіть не місяць тому. Тактика ворога однакова - максимальне використання всіх наявних у нього ресурсів. Насправді в більшості випадків зростають не їхні успіхи, а їхні втрати. На жаль, ворог готовий на ці втрати, і не лише у живій силі, але й у техніці, боєприпасах та гарматах", - зазначив Назаренко.

За словами офіцера "Легіону Свободи", у Покровську ворог продовжує тиснути малими групами, іноді застосовуючи броньовану та легкоброньовану техніку. Ця техніка обшита щитами та решітками. Ці прямокутні "коробочки" повільно повзуть, намагаючись просунутися.

"У більшості випадків ці сили ворога виявляються, нейтралізуються та знищуються. Групи, які все ж просочуються через вогонь артилерії та БПЛА, відпрацьовуються у стрілецьких сутичках, у прямому контакті. Найбільша проблема - це логістика та пересування. Так звана кіл зона постійно розширюється. Ворог через обраний темп зазнає величезних втрат, адже в більшості випадків його групи не доходять навіть до точок накопичення", - наголосив Назаренко.

  • Станом на 3 листопада Сили оборони зупинили просування росіян на півночі Покровська, триває операція із зачистки міста. У Мирнограді оборону поповнили додатковими силами, триває робота по ліквідації ворога.
