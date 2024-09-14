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Окупанти у Сєверодонецьку третю зиму не проводять опалення у будинки місцевих, - Луганська ОВА

Світлана Кравченко
14 вересня, 2024 субота
10:18
Війна з Росією Сєвєродонецьк, обстріли

За три роки тимчасової окупації Сєверодонецька Луганської області російські загарбники провели опалення лише у декількох будинках місцевих жителів

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Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Сєверодонецьку готуються зустрічати третю зиму без централізованого опалення", - зазначив він.

За даними ОВА, росіяни підготували до зими лише три будинки. Саме у стількох серед сотень багатоповерхівок у Сєверодонецьку реконструйована система опалення ніби за допомоги спеціалістів із російського міста Перм, які відповідають за відновлення зруйнованого загарбниками міста.

Окупанти обіцяють аналогічні роботи провести ще у трьох.

  • Раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області демонтують системи живлення шахт, а також вимикають високовольтні лінії.
Теги:
Луганщина
Сєверодонецьк
окуповані території
окупанти
опалювальний сезон
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