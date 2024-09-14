Окупанти у Сєверодонецьку третю зиму не проводять опалення у будинки місцевих, - Луганська ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Сєверодонецьку готуються зустрічати третю зиму без централізованого опалення", - зазначив він.

За даними ОВА, росіяни підготували до зими лише три будинки. Саме у стількох серед сотень багатоповерхівок у Сєверодонецьку реконструйована система опалення ніби за допомоги спеціалістів із російського міста Перм, які відповідають за відновлення зруйнованого загарбниками міста.

Окупанти обіцяють аналогічні роботи провести ще у трьох.