Окупанти у Сіверськодонецьку пропонують місцевим підключення інтернету за тисячу доларів, - Луганська ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що разом з обладнання встановлення інтернету коштує від 25 до 100 тисяч рублів, що становить приблизно тисячу доларів.

За даними ОВА, ціна залежить не від району, а від поверху.

"Альтернативи поки що немає. Комусь дозволили вести прибутковий бізнес", - зазначив голова Луганської ОВА.