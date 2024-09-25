Окупанти у Сіверськодонецьку пропонують місцевим підключення інтернету за тисячу доларів, - Луганська ОВА
Після майже двох років відсутності інтернету у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку Луганської області росіяни вирішили пропонувати мешканцям підключення за тисячу доларів
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що разом з обладнання встановлення інтернету коштує від 25 до 100 тисяч рублів, що становить приблизно тисячу доларів.
За даними ОВА, ціна залежить не від району, а від поверху.
"Альтернативи поки що немає. Комусь дозволили вести прибутковий бізнес", - зазначив голова Луганської ОВА.
- Нагадаємо, ще у серпні 2023 року окупаційна влада на Луганщині відмовилася вмикати мобільний інтернет на контрольованих нею територіях – нібито з безпекових міркувань.
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