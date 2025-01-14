Окупанти в Криму почали розміщувати військову техніку на залізничній станції Євпаторія-Товарна, - "Атеш"
Військовослужбовці збройних сил РФ розміщують військову техніку на вантажній залізничній станції Євпаторія-Товарна, що в анексованому Криму
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Як зазначається, ця станція побудована для обслуговування вантажних під'їзних колій євпаторійських підприємств.
Партизани підкреслюють, що окупанти почали активно використовувати станцію для своєї логістики, але ресурсів на забезпечення таких об'єктів охороною їм катастрофічно не вистачає.
Інформацію про особовий склад, техніку, графік та маршрути переміщення агенти руху "Атеш" уіже передали Силам оборони України.
- Окупанти нарощують сили ППО біля аеродрому "Гвардійське" в окупованому Криму, перекидаючи техніку з інших ділянок фронту.
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