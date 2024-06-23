Окупанти в Криму вербують жителів шукати українських партизанів, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що представники Росгвардії та ФСБ приходять до місцевих жителів на роботу та пропонують співпрацю, а саме надавати інформацію про підозрілих осіб, які, на їхню думку, поширюють дані про окупантів.

Також у Євпаторії збільшилася кількість камер спостереження вздовж узбережжя, це сталося після частих публікацій фотографій фортифікаційних споруд у мережі.