Окупанти в Криму вербують жителів шукати українських партизанів, - "Атеш"
У тимчасово окупованому Криму російські загарбники посилили зусилля для пошуку українських партизанів на півострові
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Зазначається, що представники Росгвардії та ФСБ приходять до місцевих жителів на роботу та пропонують співпрацю, а саме надавати інформацію про підозрілих осіб, які, на їхню думку, поширюють дані про окупантів.
Також у Євпаторії збільшилася кількість камер спостереження вздовж узбережжя, це сталося після частих публікацій фотографій фортифікаційних споруд у мережі.
- Партизани зауважили, що російські терористи переміщаються тимчасово окупованим Кримом, як щури.
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