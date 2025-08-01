Окупанти вбили КАБами чоловіка й поранили ще трьох людей на Запоріжжі

За його словами, була зафіксована активність тактичної авіації, а також загроза застосування керованих авіабомб (КАБів) по території області.

У селі Веселянка внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік. Ще одна жінка зазнала поранення.

У Малокатеринівці обстріл спричинив пожежу в житловому будинку, внаслідок чого 65-річний чоловік отримав поранення. Також постраждала 77-річна жінка. Усі поранені отримали необхідну медичну допомогу.