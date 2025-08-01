Окупанти вбили КАБами чоловіка й поранили ще трьох людей на Запоріжжі
Вночі 1 серпня російська армія завдала авіаційних ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинув один чоловік, ще троє осіб — двоє цивільних жінок і один чоловік — зазнали поранень
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
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