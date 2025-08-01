Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 1 серпня
У четвер ввечері, 31 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 22:39 у Сумській та Харківській областях оголосили загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
Стало відомо, що групи дронів заходять в повітряний простір на межі Харківщини і Сумщини з Білгородщини.
О 22:41 небезпека застосування ворогом ударних БПЛА поширилась на Дніпропетровську область, зокрема на Павлоградський та Самарський райони.
ПС о 22:52 попередили Полтавську область про загрозу застосування ударних безпілотників з північного сходу.
Згодом небезпека поширилась на Донецьку область з півдня.
Станом на 23:07 дрони фіксували:
- На межі Сумщини і Харківщини, курс - Полтавщина.
- На півночі Сумщини, курс - південно-західний.
- На межі Донеччини і Дніпровщини, курс - північний.
- На півдні Запорізької області, курс - північно-східний.
- На північному сході Полтавщини, курс - південно-західний.
О 23:40 про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА з акваторії Чорного моря попередили Миколаївську область.
"Увага! Миргород, Гадяч, Комишня (Полтавщина)! Ворожі БПЛА у вашому напрямку", - написали ПС о 23:50.
Станом на 23:56 безпілотники рухались:
- На межі Харківщини і Дніпровщини, курс - північний/північно-західний
- На північному сході та в центрі Полтавщини, курс - південно-західний.
- На півдні Миколаївщини, курс - північний.
- Нові групи на сході Харківщини, курс - південно-західний.
- Нові групи на півночі Донеччини, курс - західний.
О 00:07 небезпека застосування ворогом ударних дронів поширилась на Кіровоградську, Черкаську та Одеську області.
О 00:19 Нові групи ворожих БПЛА зафіксували на південному сході Дніпровщини, курс - північно-західний.
Згодом ПС попередили Черкаси про рух безпілотників у напрямку міста.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.91
- EUR Купівля 47.45Продаж 48.16
- Актуальне
- Важливе