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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 1 серпня
Оновлено

Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 1 серпня

Марія Музиченко
1 серпня, 2025 п'ятниця
00:57
Війна з Росією БПЛА, шахед, дрон

У четвер ввечері, 31 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України

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Про це повідомляють Повітряні сили.

О 22:39 у Сумській та Харківській областях оголосили загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. 

Стало відомо, що групи дронів заходять в повітряний простір на межі Харківщини і Сумщини з Білгородщини.

О 22:41 небезпека застосування ворогом ударних БПЛА поширилась на Дніпропетровську область, зокрема на Павлоградський та Самарський райони.

ПС о 22:52 попередили Полтавську область про загрозу застосування ударних безпілотників з північного сходу.

Згодом небезпека поширилась на Донецьку область з півдня.

Станом на 23:07 дрони фіксували:

  • На межі Сумщини і Харківщини, курс - Полтавщина.
  • На півночі Сумщини, курс - південно-західний.
  • На межі Донеччини і Дніпровщини, курс - північний.
  • На півдні Запорізької області, курс - північно-східний.
  • На північному сході Полтавщини, курс - південно-західний.

О 23:40 про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА з акваторії Чорного моря попередили Миколаївську область.

"Увага! Миргород, Гадяч, Комишня (Полтавщина)! Ворожі БПЛА у вашому напрямку", - написали ПС о 23:50.

Станом на 23:56 безпілотники рухались:

  • На межі Харківщини і Дніпровщини, курс - північний/північно-західний
  • На північному сході та в центрі Полтавщини, курс - південно-західний.
  • На півдні Миколаївщини, курс - північний.
  • Нові групи на сході Харківщини, курс - південно-західний.
  • Нові групи на півночі Донеччини, курс - західний.

О 00:07 небезпека застосування ворогом ударних дронів поширилась на Кіровоградську, Черкаську та Одеську області.

О 00:19 Нові групи ворожих БПЛА зафіксували на південному сході Дніпровщини, курс - північно-західний.

Згодом ПС попередили Черкаси про рух безпілотників у напрямку міста.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
повітряна тривога
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