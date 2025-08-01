Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 1 серпня

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 22:39 у Сумській та Харківській областях оголосили загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Стало відомо, що групи дронів заходять в повітряний простір на межі Харківщини і Сумщини з Білгородщини.

О 22:41 небезпека застосування ворогом ударних БПЛА поширилась на Дніпропетровську область, зокрема на Павлоградський та Самарський райони.

ПС о 22:52 попередили Полтавську область про загрозу застосування ударних безпілотників з північного сходу.

Згодом небезпека поширилась на Донецьку область з півдня.

Станом на 23:07 дрони фіксували:

На межі Сумщини і Харківщини, курс - Полтавщина.

На півночі Сумщини, курс - південно-західний.

На межі Донеччини і Дніпровщини, курс - північний.

На півдні Запорізької області, курс - північно-східний.

На північному сході Полтавщини, курс - південно-західний.

О 23:40 про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА з акваторії Чорного моря попередили Миколаївську область.

"Увага! Миргород, Гадяч, Комишня (Полтавщина)! Ворожі БПЛА у вашому напрямку", - написали ПС о 23:50.

Станом на 23:56 безпілотники рухались:

На межі Харківщини і Дніпровщини, курс - північний/північно-західний

На північному сході та в центрі Полтавщини, курс - південно-західний.

На півдні Миколаївщини, курс - північний.

Нові групи на сході Харківщини, курс - південно-західний.

Нові групи на півночі Донеччини, курс - західний.

О 00:07 небезпека застосування ворогом ударних дронів поширилась на Кіровоградську, Черкаську та Одеську області.

О 00:19 Нові групи ворожих БПЛА зафіксували на південному сході Дніпровщини, курс - північно-західний.

Згодом ПС попередили Черкаси про рух безпілотників у напрямку міста.

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