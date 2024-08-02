Окупанти вдарили безпілотником по Херсону: один цивільний загинув, є поранений

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські війська атакували Херсон з безпілотника. Під ворожий удар потрапили люди, які перебували на вулиці", - написав він.

За його словами, через скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 54-річний чоловік.

У 75-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення спини. "Швидка" доставили її до лікарні для надання меддопомоги.