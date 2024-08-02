Окупанти вдарили безпілотником по Херсону: один цивільний загинув, є поранений
Російські війська атакували Херсон з безпілотника, в результаті чого загинув цивільний чоловік та дістала поранення літня жінка
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські війська атакували Херсон з безпілотника. Під ворожий удар потрапили люди, які перебували на вулиці", - написав він.
За його словами, через скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 54-річний чоловік.
У 75-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення спини. "Швидка" доставили її до лікарні для надання меддопомоги.
- У ніч на 2 серпня російська армія обстріляла Херсон і поцілила в енергооб'єкт, в результаті чого у місті виникли перебої з електропостачанням.
- Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив жителів регіону про можливі масовані обстріли, оскільки окупанти святкуватимуть день повітряно-десантних військ.
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