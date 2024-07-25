Окупанти вдарили по авто з гумдопомогою на Херсонщині: постраждав водій
Російська терористична армія у четвер, 25 липня, у Херсонській області атакувала автівку, яка везла гуманітарну допомогу, внаслідок чого постраждав водій
Про це інформує Херсонська ОВА.
Вказано, що росіяни атакували автівку в обід у Кіндійці. 65-річний водій внаслідок скидання вибухівки отримав вибухову травму, контузію, уламкові поранення руки, тулуба та обличчя.
"Потерпілому надали необхідну меддопомогу", - додали в ОВА.
- 25 липня російська армія скинула на Херсонщині вибухівку на чоловіка, який перебував на вулиці: внаслідок отриманих поранень він загинув.
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