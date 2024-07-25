Росіяни вбили мирного жителя Херсонщини, скинувши на нього вибухівку з дрона

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Це сталося у селищі Кіндійка Херсонської Області.

"Через удар російського безпілотника по Кіндійці загинув місцевий житель. Зранку окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 51-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Він дістав поранення, несумісні з життям", - написав Прокудін.