Росіяни вбили мирного жителя Херсонщини, скинувши на нього вибухівку з дрона
Вранці четверга, 25 липня, російська армія скинула на Херсонщині вибухівку на чоловіка, який перебував на вулиці: внаслідок отриманих поранень він загинув
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Це сталося у селищі Кіндійка Херсонської Області.
"Через удар російського безпілотника по Кіндійці загинув місцевий житель. Зранку окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 51-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Він дістав поранення, несумісні з життям", - написав Прокудін.
- У середу, 24 липня, російська армія упродовж дня обстріляла 15 населених пунктів Херсонської області, включно з обласним центром: 1 людина загинула, ще 6 поранені.
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