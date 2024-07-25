Росіяни 24 липня обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, є поранені
У середу, 24 липня, російська армія упродовж дня обстріляла 15 населених пунктів Херсонської області, включно з обласним центром: 1 людина загинула, ще 6 поранені
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Комишани, Білозерка, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Михайлівка, Станіслав, Ромашкове, Інгулець, Станіслав, Тягинка, Садове, Урожайне, Гаврилівка та місто Херсон.
Внаслідок атак одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.
Росіяни цілили в житлові, зокрема 3 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Пошкоджено газопровід, складські приміщення, господарські споруди та приватні автомобілі.
- Вночі 24 липня російська окупаційна армія завдала удару по житловому району Херсона. Унаслідок цього під завалами будинку загинула жінка.
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