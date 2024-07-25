Росіяни 24 липня обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, є поранені

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Комишани, Білозерка, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Михайлівка, Станіслав, Ромашкове, Інгулець, Станіслав, Тягинка, Садове, Урожайне, Гаврилівка та місто Херсон.

Внаслідок атак одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

Росіяни цілили в житлові, зокрема 3 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Пошкоджено газопровід, складські приміщення, господарські споруди та приватні автомобілі.