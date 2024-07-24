Вночі ворог вдарив по Херсону: під завалами будинку загинула жінка
Вночі 24 липня російська окупаційна армія завдала удару по житловому району Херсона. Унаслідок цього під завалами будинку загинула жінка
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Зазначається, що вночі російський ворог вчергове атакував Херсон, а саме Дніпровський район міста.
Так, внаслідок цієї атаки загинула жінка 1947 року народження. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів.
- Того ж дня РФ завдала удару ракетами С-300 по житловій і промисловій зонах Харкова. Через це загинула людина.
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