Окупанти вдарили по передмістю Харкова

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, зафіксоване влучання в області.

"На цю хвилину без постраждалих. Деталі встановлюються", - додав голова ОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що приліт був у близькому передмісті Харкова. Він наголосив, що "у Харків не прилітало".

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Марсель") зазначив, що попередньо є інформація про влучання по району одного з селищ Харківського району.

"Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється", - додав він.

Як повідомляв мер Харкова, близько 12:20 у місті пролунав вибух.