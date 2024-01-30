Окупанти вдарили по передмістю Харкова
У вівторок, 30 січня, під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух. Російські окупанти завдали удару по Харківській області. Попередньо, минулося без постраждалих
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, зафіксоване влучання в області.
"На цю хвилину без постраждалих. Деталі встановлюються", - додав голова ОВА.
Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що приліт був у близькому передмісті Харкова. Він наголосив, що "у Харків не прилітало".
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Марсель") зазначив, що попередньо є інформація про влучання по району одного з селищ Харківського району.
"Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється", - додав він.
Як повідомляв мер Харкова, близько 12:20 у місті пролунав вибух.
- Звечора 29 січня росіяни почали чергову масовану повітряну атаку – декілька груп "шахедів" проникли на територію України з півдня та сходу. У результаті один з дронів влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Дніпропетровській області. Детальніше про нічну атаку читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.76 Купівля 37.76Продаж 38.35
- EUR Купівля 41Продаж 41.88
- Актуальне
- Важливе