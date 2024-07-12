Окупанти відправляють студентів з ТОТ Луганщини працювати на заводи КамАЗ, - Спротив
Ворог відправив 50 українських студентів з тимчасово окупованих територій Луганщини працювати в РФ на російські заводи, зокрема КамАЗ, на яких збирається військова техніка для загарбників
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог відправляє робітничі загони сформовані зі студентів фейкових ВНЗ до заводів на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що з ТОТ Луганської області росіяни відправили 50 студентів у РФ, більшість з яких розподілені на заводи КамАЗ.
"Варто зауважити, що на заводах КАМАЗ збирається техніка для збройних сил РФ. Водночас на Росії участь в студентських загонах є добровільно-примусовою", - підкреслює ЦНС.
Там додають, що таким способом російські окупанти відправляють українську молодь обслуговувати свій ВПК.
- 29 травня повідомлялось, що російські загарбники вербують молодь із тимчасово окупованих територій України до вступу у вищі військові училища Росії.
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