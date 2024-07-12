Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти відправляють студентів з ТОТ Луганщини працювати на заводи КамАЗ, - Спротив

Окупанти відправляють студентів з ТОТ Луганщини працювати на заводи КамАЗ, - Спротив

12 липня, 2024 п'ятниця
15:01
Війна з Росією

Ворог відправив 50 українських студентів з тимчасово окупованих територій Луганщини працювати в РФ на російські заводи, зокрема КамАЗ, на яких збирається військова техніка для загарбників

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог відправляє робітничі загони сформовані зі студентів фейкових ВНЗ до заводів на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з ТОТ Луганської області росіяни відправили 50 студентів у РФ, більшість з яких розподілені на заводи КамАЗ.

"Варто зауважити, що на заводах КАМАЗ збирається техніка для збройних сил РФ. Водночас на Росії участь в студентських загонах є добровільно-примусовою", - підкреслює ЦНС.

Там додають, що таким способом російські окупанти відправляють українську молодь обслуговувати свій ВПК.

  • 29 травня повідомлялось, що російські загарбники вербують молодь із тимчасово окупованих територій України до вступу у вищі військові училища Росії.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Олег Манчура
Автор Олег Манчура
11 липня, 2024 четвер
Коли проклинаємо русскіх, згадаймо й тих, хто зірвав нашу ракетну програму
фантастика
9 липня, 2024 вiвторок
Топ-5 фільмів про фантастику за 2023 рік
Чехія
9 липня, 2024 вiвторок
На Радбезі ООН щодо удару по Охматдиту РФ не дала Чехії виступити, Прага висловилася в інший спосіб
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.76
    Купівля 40.76
    Продаж 41.28
  • EUR
    Купівля 44.2
    Продаж 44.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 липня
16:08
Марія Захарова
У МЗС РФ заявили, нібито Україна планує зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища і звинуватити в цьому Росію
16:07
літак
У Підмосков’ї впав пасажирський літак: попередньо на борту були лише члени екіпажу, - росЗМІ
16:05
OPINION
Юрій Богданов
Про Байдена, його обмовки та чому це катастрофа для його кампанії
16:02
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ оновили дані 2,7 млн українців
15:51
Китай запровадив санкції проти 6 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню
15:47
MELANYA
Співачка MELANYA переспівала хіт Ірини Білик 1995 року "Ти мій"
15:42
уряд Норвегії, Норвегія
У МЗС Норвегії заявили, що Україна має право бити по території РФ
15:38
ЗСУ
Українські військові проходитимуть обов'язковий курс із вивчення норм міжнародного гуманітарного права
15:33
Ексклюзив
знищена техніка ворога
Росіяни намагалися прорватися, але втратили усю техніку: командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр про ситуацію на Лиманському напрямку
15:24
Дитяче Євробачення
Стало відомо, хто обиратиме фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення – 2024
15:21
Оновлено
кримські татари
Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року
15:06
Бізнес, економіка під час війни
Попри негативні фактори ВВП України за перше півріччя зріс на 4,1%, - Мінекономіки
14:39
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Токсикологічний корпус Охматдиту не підлягає відновленню, - Ляшко
14:37
У Росії проблеми з роботою YouTube: ЗМІ припускають, що сервіс можуть повністю заблокувати
14:22
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Сергій Фурса
Ідеальних санкцій не існує
13:49
граната розтяжка заміновано
На Харківщині під час евакуації 6 людей підірвалися на розтяжці
13:46
Новини Заходу України
Укрзалізниця додала жіночі купе в потяги на 4 популярні напрямки: перелік
13:37
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Генпрокурор Костін закликав МКС притягнути РФ до відповідальності за удар по Охматдиту
13:36
Гізо Углава
Заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що пройшов поліграф і не причетний до зливів інформації
13:34
зимовий час
Скасування переходу на "літній" і зимовий" час: комітет ВРУ рекомендував ухвалити законопроєкт в цілому
13:27
Принц Гаррі
Принц Гаррі отримав нагороду за заснування Ігор нескорених для поранених військовослужбовців
13:22
новини Львівщини
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: можливий приліт у районі аеропорту
13:04
втрати окупантів
Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні за останні два місяці, - розвідка Британії
12:48
донори крові
В Охматдиті після атаки РФ частково відновили роботу Центру крові
12:47
Військові РФ мінують гавань біля порту в Новоросійську, - "Атеш"
12:44
Новини компаній
ракетна атака на Охматдит
Сума на відновлення "Охматдиту" збільшується: Ferrexpo спрямовує 10 млн грн
12:32
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Шахед" над Білоруссю: Гаюн припускає, що країна була в курсі майбутніх маневрів
12:31
На фото: Михайло Резнікович
Путініста-екскерівника театру Лесі Українки Резніковича позбавили звання академіка НАМУ
12:25
У Запорізькій області через обстріл РФ згоріло майже 4 га поля пшениці
12:16
Обіцяв підприємцю ліцензії: СБУ затримала на хабарях високопосадовця податкової служби Києва
12:05
Ракета Storm Shadow
В уряді Британії кажуть, що не дозволяли Україні бити ракетами Storm Shadow по цілях на території РФ, - The Telegraph
12:05
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Про "історичність", "мужність" та "незворотні мости" Саміту НАТО
11:56
Ігор Воронка
На фронті загинув військовий Ігор Воронка, у цивільному житті - оперний співак і актор 
11:43
електроенергія
Обмеження діють упродовж доби, з 14:00 - чотири черги графіків погодинних вимкнень: ситуація в енергосистемі 12 липня
11:32
Посіпаки з "Нікчемного я 4"
Universal Pictures оголосила дату виходу нової частини "Посіпак"
11:31
Албанія протести
В Албанії антиурядовий протест: опозиція закидала будівлю уряду та мерію коктейлями Молотова
11:29
Ексклюзив
окупанти в Криму
У росіян закінчується механізований ресурс, - "Інформаційний спротив"
11:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ціна помилок Байдена на саміті НАТО та мотиви листоноші Орбана. Акценти світових ЗМІ 12 липня
11:14
Спека у Києві
Температура до +42 °C: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 липня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV