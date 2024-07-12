Окупанти відправляють студентів з ТОТ Луганщини працювати на заводи КамАЗ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог відправляє робітничі загони сформовані зі студентів фейкових ВНЗ до заводів на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з ТОТ Луганської області росіяни відправили 50 студентів у РФ, більшість з яких розподілені на заводи КамАЗ.

"Варто зауважити, що на заводах КАМАЗ збирається техніка для збройних сил РФ. Водночас на Росії участь в студентських загонах є добровільно-примусовою", - підкреслює ЦНС.

Там додають, що таким способом російські окупанти відправляють українську молодь обслуговувати свій ВПК.