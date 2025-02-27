"Окупанти виснажуються": в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію біля Покровська
Серед військових російської армії фіксують тенденцію виснаження. Ворожий наступ біля міста зазнає невдачі
Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.
Речник стверджує, що наступ російської армії з півдня, як і спроба обійти місто із заходу, зазнає невдачі.
"Спостерігається певна тенденція виснаження росіян. Я не кажу, що українці мають якесь друге, третє, стоп’ятсоте дихання… Але у росіян справді почало спостерігатися певне фізичне, моральне, матеріальне виснаження. Це є, це помітно", - заявив Трегубов.
Відповідна ситуація, за словами речника, може бути пов'язана з ефективними діями українських підрозділів БПЛА, які зуміли налагодити ефективну оборону.
Водночас Трегубов заявив, що на інших напрямках російські окупанти мають навіть більше енергії, ніж на Покровському. Проте на тлі початку переговорного процесу Росії зі США в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" спостерігають зменшення мотивації російських солдатів воювати.
- Журналістка ТК "Орбіта" та інтернет-видання "Свої" Наталія Бірюкова розповіла, що за офіційною інформацією у Покровську залишається 6650 цивільних громадян, втім кількість може бути меншою через те, що не ведеться статистика людей, які виїжджають самостійно.
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