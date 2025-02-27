Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Окупанти виснажуються": в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію біля Покровська

"Окупанти виснажуються": в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію біля Покровська

Катерина Єсікова
27 лютого, 2025 четвер
12:54
Війна з Росією Стела на в'їзді в Покровськ

Серед військових російської армії фіксують тенденцію виснаження. Ворожий наступ біля міста зазнає невдачі

Зміст

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Речник стверджує, що наступ російської армії з півдня, як і спроба обійти місто із заходу, зазнає невдачі.

"Спостерігається певна тенденція виснаження росіян. Я не кажу, що українці мають якесь друге, третє, стоп’ятсоте дихання… Але у росіян справді почало спостерігатися певне фізичне, моральне, матеріальне виснаження. Це є, це помітно", - заявив Трегубов.

Відповідна ситуація, за словами речника, може бути пов'язана з ефективними діями українських підрозділів БПЛА, які зуміли налагодити ефективну оборону.

Водночас Трегубов заявив, що на інших напрямках російські окупанти мають навіть більше енергії, ніж на Покровському. Проте на тлі початку переговорного процесу Росії зі США в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" спостерігають зменшення мотивації російських солдатів воювати.

  • Журналістка ТК "Орбіта" та інтернет-видання "Свої" Наталія Бірюкова розповіла, що за офіційною інформацією у Покровську залишається 6650 цивільних громадян, втім кількість може бути меншою через те, що не ведеться статистика людей, які виїжджають самостійно.

 

 

Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Покровськ
Читайте також:
москва, кремль
Автор Дмитро Марценишин
26 лютого, 2025 середа
В ISW спрогнозували, коли економіка Росії порине в кризу через війну проти України
Зеленський Трамп
Автор Марина Клюєва
25 лютого, 2025 вiвторок
На зустрічі з Трампом порадив би Зеленському поводитися так, як це робив Макрон, - професор Айзенберг
Автор Віктор Каспрук
26 лютого, 2025 середа
Норвегія може стати ключем української перемоги
Київ
+3.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.38
    Купівля 41.38
    Продаж 41.87
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
27 лютого
14:06
Олексій Гончаренко
Влада бачить величезне обурення в суспільстві, - Гончаренко про тиск на опозицію
14:00
OPINION
Дивно сприймати план Маршалла за благодійність США
13:59
Замінюють генератори: збір на безшумні, протиударні зарядні станції
13:35
Юлія Свириденко
Уряд уповноважив підписати рамкову угоду зі США про копалини Свириденко та Сибігу
13:30
Володимир Зеленський
Зеленський дорогою до США відвідає Ірландію, - The Guardian
13:19
У Запоріжжі лікарі врятували сім життів завдяки двом посмертним донорам
13:13
сніг, мокрий сніг
Дощ, мокрий сніг і рвучкий вітер: прогноз погоди на останній день зими від Наталки Діденко
12:48
Оновлено
Переговри США та РФ в Саудівській Аравії, Марко Рубіо та Сергій Лавров
У Стамбулі стартували перемовини між РФ та США
12:40
Рустем Умєров і Себастьян Лекорню
Франція обговорює з Україною видобуток корисних копалин для її оборонної промисловості
12:24
Кирило Буданов
Професійна армія була винищена в період десь до 2023 року, далі Росія воює мобілізованими, – Буданов
12:22
Дмитро Пєсков
У Кремлі відмовляються обговорювати статус регіонів України, які "записані в конституції РФ"
12:10
Кирило Буданов
Дійти швидко до перемир'я – реально, але дійти до миру – ні, – Буданов
12:00
OPINION
Путін не хоче перемовин. Безпека Європи цілковито залежить від українського солдата
11:55
Джин Гекман і Бетсі Аракава
Оскароносного актора Джина Гекмана і його дружину знайшли мертвими в будинку в Нью-Мексико
11:30
Ігор Коломойський, суд
Коломойський програв у Верховному суді справу щодо націоналізації ПриватБанку
11:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС стурбований відсутністю гарантій безпеки для України від Трампа, без них Росія може напасти знову. Акценти світових ЗМІ 27 лютого
10:51
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 лютого: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
10:49
Оновлено
Андрій Гнатов
Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу ЗСУ
10:46
електроенергія
Енергетики повернули світло для понад 31 тис. українців: ситуація в енергосистемі 27 лютого
10:31
Кирило Буданов
День війни проти України коштує росіянам майже $1 млрд, - Буданов
10:20
Ексклюзив
ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.
Успішна оборона Часового Яру сьогодні під великим питанням, - військовий експерт Снєгирьов
10:19
Хотів знеструмити лікарні та військові частини: на Кіровоградщині затримали агента ФСБ
10:05
OPINION
Рейтинги Трампа починають рухатися вниз
09:53
Родичі жертв рейсу MH17 вимагають визнання РФ відповідальності за збиття літака як частину мирної угоди
09:48
паспорт
У Мінкульті з 3 березня тимчасово припинять видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон
09:44
Російські школярі привітали окупантів із днем ССО РФ емблемою українських воїнів
09:25
Сирський відвідав бригади, які воюють на Новопавлівському напрямку
09:25
На фото: Юлія Юріна з YUKO
Співачці Юлії Юріній знову відмовили в отриманні українського громадянства
09:17
ЗСУ, ППО
Сили ППО вночі знищили 90 зі 166 російських БПЛА
09:06
Ексклюзив
Дональд Трамп і Володимир Путін
Фактично РФ пропонує США спільно мародерити на ТОТ України, - ексголова Луганської ОВА Гайдай
09:03
Павло Кириленко
"Схеми" дізналися, хто вніс 30 млн грн застави за Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні
08:45
Дональд Трамп
Трамп відмовився відповідати, чи дозволять США коли-небудь Китаю встановити контроль над Тайванем
08:43
Оновлено
швидка допомога
У Херсоні росіяни атакували дроном автівку швидкої, яка їхала на виклик: постраждали фельдшерка і водій
08:28
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулося 110 боїв: українські воїни зупинили 33 штурми на Покровському напрямку
08:19
Оновлено
Фрідріх Мерц
"Разом досягнемо великих успіхів для ЄС": Мерц провів зустріч з Макроном
08:18
Ексклюзив
Покровськ
У Покровську залишається 6650 цивільних мешканців, більшість перебралась у приватний сектор, - журналістка Бірюкова
08:12
Оновлено
Минулої доби росіяни вбили сімох мирних жителів Донеччини, є поранені
08:02
OPINION
Жодного реального прогресу в Трампа з Путіним немає: президент США погрожує російському диктатору 
07:53
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
Здається, що Трамп не дуже серйозно сприймає злочини Путіна в Україні, - очільник МЗС Естонії
07:34
Apple усунула збій у iPhone, який змінював "Трамп" на "расист"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV