У Покровську залишається 6650 цивільних мешканців, більшість перебралась у приватний сектор, - журналістка Бірюкова
Журналістка ТК "Орбіта" та інтернет-видання "Свої" Наталія Бірюкова розповіла, що за офіційною інформацією у Покровську залишається 6650 цивільних громадян, втім, кількість може бути меншою через те, що не ведеться статистика людей, які виїжджають самостійно
Про це вона повідомила в етері Еспресо.
"За офіційною інформацією, у Покровську залишається 6650 цивільних мешканців. Говорять, що більшість із них перебралась у приватний сектор. Втім, поки місто ще було містом і можна було ще проводити офіційний підрахунок людей, які залишились, то проводилась статистика громадян, які офіційно евакуювались. Зараз не відстежується кількість людей, які самостійно покинули місто. Саме тому, ймовірно, зараз у самому Покровську вже менше залишається цивільних. У деякі частини міста вже не можуть доїхати “Білі янголи”, щоб провести евакуацію. Тобто, є точки, куди люди мають дійти пішки, щоб евакуюватись", - повідомила Бірюкова.
За словами журналістки, пік евакуації з Покровська припав на серпень - вересень 2024 року.
"Дуже багато цивільних виїхало за минулий тиждень. Зокрема, понад 500 людей. Пік евакуації з Покровська припав на серпень - вересень, коли дуже багато людей покидало місто. Якщо я не помиляюсь, то загалом у Покровській громаді залишається 8100 цивільних громадян", - додала вона.
- У суботу, 22 лютого, війська російської армії завдали ударів по Костянтинівці та Покровську Донецької області. Унаслідок обстрілів загинули три людини
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