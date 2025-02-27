У Покровську залишається 6650 цивільних мешканців, більшість перебралась у приватний сектор, - журналістка Бірюкова

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"За офіційною інформацією, у Покровську залишається 6650 цивільних мешканців. Говорять, що більшість із них перебралась у приватний сектор. Втім, поки місто ще було містом і можна було ще проводити офіційний підрахунок людей, які залишились, то проводилась статистика громадян, які офіційно евакуювались. Зараз не відстежується кількість людей, які самостійно покинули місто. Саме тому, ймовірно, зараз у самому Покровську вже менше залишається цивільних. У деякі частини міста вже не можуть доїхати “Білі янголи”, щоб провести евакуацію. Тобто, є точки, куди люди мають дійти пішки, щоб евакуюватись", - повідомила Бірюкова.

За словами журналістки, пік евакуації з Покровська припав на серпень - вересень 2024 року.

"Дуже багато цивільних виїхало за минулий тиждень. Зокрема, понад 500 людей. Пік евакуації з Покровська припав на серпень - вересень, коли дуже багато людей покидало місто. Якщо я не помиляюсь, то загалом у Покровській громаді залишається 8100 цивільних громадян", - додала вона.