Окупанти вночі атакували Нікопольщину: постраждав 12-річний хлопець
Російська окупаційна армія вночі 8 серпня обстріляла Нікопольщину Дніпропетровської області. Через ворожі атаки постраждав 12-річний підліток
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що для обстрілу ворог застосовував важку артилерію і дрони-камікадзе. Від вечора атаки пережили райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади.
"Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно", - повідомив Лисак.
Він також додав, що через атаку пошкоджено два будинки.
- 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та дронами-камікадзе, внаслідок чого постраждали цивільні.
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