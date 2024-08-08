Окупанти вночі атакували Нікопольщину: постраждав 12-річний хлопець

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що для обстрілу ворог застосовував важку артилерію і дрони-камікадзе. Від вечора атаки пережили райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади.

"Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно", - повідомив Лисак.

Він також додав, що через атаку пошкоджено два будинки.