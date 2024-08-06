РФ атакувала Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: поранено 3 людей
6 серпня російська окупаційна армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та дронами-камікадзе, внаслідок чого постраждали цивільні
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Гучним був день для Нікопольщини. Район здригався від ворожих атак – дронами-камікадзе та артилерією. Окупанти завдавали ударів по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах", - написав він.
За даними чиновника, внаслідок атак постраждали троє людей – чоловіки 46 і 57 років та 57-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.
"Пошкоджені пожежний підрозділ, амбулаторія, дитсадок. Зайнявся приватний будинок. Загалом їх ворог понівечив 15. Побиті й 10 господарських споруд, авто, сонячні панелі, екскаватор. Зачепило лінії електропередачі", - розповів Лисак.
- Унаслідок обстрілів Нікопольщини в ніч на 4 серпня постраждали двоє людей.
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