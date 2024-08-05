Увечері та вночі росіяни обстріляли Нікопольщину: є постраждалі та руйнування
Увечері та вночі неділі, 4 серпня, російські війська атакували ударними дронами та артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області. Через обстріли поранень зазнали двоє місцевих, виникли руйнування
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, цієї ночі найбільше окупанти атакували Покровську громаду. Там постраждали дві людини - 26-річний чоловік і 70-річна жінка. Лікуватися вони будуть вдома.
Крім того, у громаді пошкоджені кафетерій, торговельний павільйон, автомат з продажу води, понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, гаражі й авто. А ще - сонячні панелі, лінії електропередач і газогін.
До того ж у Нікополі побите приватне підприємство. Від ворожих ударів потерпали і Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади - там минулося без постраждалих.
- Російська окупаційна армія ввечері 4 серпня запустила ударні безпілотники типу "шахед" по території України. Детальніше про наслідки читайте за посиланням.
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