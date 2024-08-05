Увечері та вночі росіяни обстріляли Нікопольщину: є постраждалі та руйнування

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, цієї ночі найбільше окупанти атакували Покровську громаду. Там постраждали дві людини - 26-річний чоловік і 70-річна жінка. Лікуватися вони будуть вдома.

Крім того, у громаді пошкоджені кафетерій, торговельний павільйон, автомат з продажу води, понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, гаражі й авто. А ще - сонячні панелі, лінії електропередач і газогін.

До того ж у Нікополі побите приватне підприємство. Від ворожих ударів потерпали і Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади - там минулося без постраждалих.