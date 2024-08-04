Росія запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 4 серпня

Про це повідомляють Повітряні сили.

Близько 22:24 стало відомо про загрозу російських "шахедів" у Сумській області. Дрони перебували в південній частині регіону, вони тримали курс на Полтавську область.

Крім цього, БПЛА також зафіксували в східній частині Дніпропетровської області - курс північний.

Повітряні сили доповіли ситуацію станом на 23:01:

БПЛА рухалися з Херсонщини в бік Миколаївської області,

Ще дрони перебували на Полтавщині й летіли на Кременчук,

безпілотники знаходилися в східній частині Дніпропетровської області - курсом на Харківщину.

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