Росія запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 4 серпня
Російська окупаційна армія ввечері 4 серпня запустила ударні безпілотники типу "шахед" по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Близько 22:24 стало відомо про загрозу російських "шахедів" у Сумській області. Дрони перебували в південній частині регіону, вони тримали курс на Полтавську область.
Крім цього, БПЛА також зафіксували в східній частині Дніпропетровської області - курс північний.
Повітряні сили доповіли ситуацію станом на 23:01:
- БПЛА рухалися з Херсонщини в бік Миколаївської області,
- Ще дрони перебували на Полтавщині й летіли на Кременчук,
- безпілотники знаходилися в східній частині Дніпропетровської області - курсом на Харківщину.
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