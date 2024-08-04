Росіяни вночі обстріляли залізничну інфраструктуру на Полтавщині: є пошкодження
У ніч проти неділі, 4 серпня, російські окупанти завдали удару по Полтавській області, унаслідок чого було пошкоджено залізничну інфраструктуру регіону
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що залізничники оперативно змінили рух низці поїздів Харківського напрямку, але через це вони слідують із суттєвими затримками.
Так, цієї ночі через російську атаку було пошкоджено колії, контактну мережу, опори тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а також наразі практично повністю поновлено й енергопостачання.
За даними Укрзалізниці, минулося без жертв та поранених.
"Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі. Інформація про поїзди, які курсують із затримками можна дізнатися на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua. А якщо ви зараз на борту одного з цих поїздів і маєте подальшу пересадку, зверніться, будь ласка, до провідника або стюарда - наші диспетчери зараз організують всі потрібні стиковки", - розповіли у компанії.
- Нагадаємо, цієї ночі, 4 серпня, російські окупанти запустили для атаки по території України ударні безпілотники і ракети. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі "шахеди".
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