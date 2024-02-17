Окупанти встановили на Херсонщині понад 17 тис. комплектів телесупутників "Русский мир": ISW розповів, як росіяни їх використовують

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російська окупаційна влада продовжує намагатися консолідувати контроль над доступом до інформації на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупаційний голова Херсонської області Володимир Сальдо 16 лютого зустрівся з віцепрем'єр-міністром РФ з питань туризму, спорту, культури та зв’язку Дмитром Чернишенком, щоб обговорити російські інтеграційні проєкти для ТОТ Херсонщини.

Як пишуть аналітики Інституту, тоді Чернишенко зазначив, що російська окупаційна влада встановила 17 735 комплектів телесупутників "Русский мир", які охоплюють понад 80% окупованої Херсонської області й надають можливість мешканцям дивитися російські телеканали для отримання "об’єктивної інформації".

На проросійських ресурсах є інформація, що супутниковий телемовний проєкт "Русский мир" стартував на тимчасово окупованих територіях у грудні 2022 року. Він транслює загальноросійські та місцеві канали на безоплатній основі.

Експерти ISW наголошують, що окупаційна влада, ймовірно, використовує російське супутникове телебачення, наприклад модель "Русский мир", щоб контролювати інформацію, яка поширюється серед жителів тимчасово окупованих територій.