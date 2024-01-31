Окупанти ввечері 30 січня вдарили по багатоповерхівках Покровська: 6 поранених
Російські терористи увечері 30 січня обстріляли Покровськ Донецької області. Унаслідок атаки постраждали 6 людей. Також пошкоджені багатоповерхівки
Про це пише Покровська МВА.
Зазначається, що 30 січня близько о 22:00 ворог вдарив по центральній частині міста. Унаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Станом на 8 ранку надійшло 40 заявок щодо наявних пошкоджень житлових приміщень.
Крім цього внаслідок атаки поранень зазнали 6 місцевих мешканців.
- Ввечері вівторка, 30 січня, російські терористи обстріляли Харків "шахедами". У місті сталося кілька пожеж. За попередніми даними, 3 людей отримали травми.
- Крім цього росіяни атакували ударними безпілотниками південь і центр України. Унаслідок цього поранень зазнав чоловік, він перебуває в реанімації.
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