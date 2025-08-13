Окупанти з дрона атакували автівку на Херсонщині: загинули двоє цивільних, поранено поліцейських

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, близько 08:00 у Бериславському районі російські загарбники атакували з дрона цивільну автівку.

Ворог скинув вибухівку з БПЛА на транспортний засіб, що їхав трасою Новорайськ - Костирка. Внаслідок атаки на місці загинув чоловік, а жінка, яка перебувала в автівці, померла дорогою до лікарні.

Пізніше в обласній прокуратурі додали, що під час спроби евакуації правоохоронцями окупанти завдали повторного удару по місцевості, поранивши трьох поліціянтів.