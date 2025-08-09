РФ двічі вдарила дронами по рейсовому автобусу у передмісті Херсона: двоє загиблих, 16 поранених
Вранці у суботу, 9 серпня 2025 року, російські війська атакували безпілотником автобус у селищі Інженерне, що є передмістям Херсона. Внаслідок цього двоє людей загинуло й ще 16 отримали поранення
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура у telegram-каналі.
Близько 08:30 військові РФ здійснили удар БПЛА по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу. Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують фіксувати та документувати воєнні злочини, вчинені збройними силами РФ", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: РФ третій день поспіль б'є по мосту на Карантинний острів у Херсоні: влада закликає його мешканців евакуюватися
Зазначається, що за процесуального керівництва Херсонської прокуратури було розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей).
Станом на 10:20 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що кількість поранених внаслідок російського удару зросла до 16 людей.
Удар був подвійним
Усіх поранених та неушкоджених пасажирів поліцейські одразу доправили до укриття, після чого евакуаційні автомобілі поліції, карети "швидкої допомоги" та небайдужі водії перевезли їх до Херсона, інформує поліція Херсонщини.
"Також під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрону в транспортний засіб. В результаті троє працівників поліції отримали контузії", - повідомляють поліцейські.
- Херсонці живуть у режимі цілодобового сафарі, яке за допомогою FPV-дронів постійно влаштовують на них російські окупанти з протилежного берегу річки Дніпро. У місті практично щодня є вбиті та поранені російськими FPV.
- Зокрема, 8 серпня росіяни в такий спосіб атакували 13-річного хлопця, який йшов вулицею.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе