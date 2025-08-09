РФ двічі вдарила дронами по рейсовому автобусу у передмісті Херсона: двоє загиблих, 16 поранених

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура у telegram-каналі.

Близько 08:30 військові РФ здійснили удар БПЛА по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу. Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують фіксувати та документувати воєнні злочини, вчинені збройними силами РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за процесуального керівництва Херсонської прокуратури було розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей).

Станом на 10:20 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що кількість поранених внаслідок російського удару зросла до 16 людей.

Удар був подвійним

Усіх поранених та неушкоджених пасажирів поліцейські одразу доправили до укриття, після чого евакуаційні автомобілі поліції, карети "швидкої допомоги" та небайдужі водії перевезли їх до Херсона, інформує поліція Херсонщини.

"Також під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрону в транспортний засіб. В результаті троє працівників поліції отримали контузії", - повідомляють поліцейські.