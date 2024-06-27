Окупанти завезли у Бердянськ водолазів із Ростова та змушують орендарів пляжів укладати договори за законами РФ
Росіяни завезли у тимчасово окупований Бердянськ Запорізької області водолазів із Ростова через недовіру до місцевих фахівців
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Вікторія Галіціна.
Вона зазначила, що росіяни та колаборанти намагають імітувати "нормальне життя" та організувати курортний сезон на тимчасово окупованих територіях.
За її словами, окупаційна адміністрація розробила "спеціальну концепцію" для благоустрою пляжів.
"Зокрема, повідомляється про залучення водолазів з Ростова-на-Дону для обстеження морського дна. Цей факт свідчить про недовіру окупантів до місцевих фахівців та намагання повністю контролювати всі процеси в місті. Окупаційна влада також змушує орендарів пляжів укладати договори за російським законодавством", - написала Галіціна.
Також вона зазначає, що окупанти намагаються створити ілюзію "тиші та спокою" в місті.
- 26 червня стало відомо, що гауляйтер окупаційної "адміністрації" Запорізької області Євген Балицький підписав указ про створення дитячого будинку в тимчасово окупованому Бердянську.
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