Окупанти заявили про атаку на ринок у Донецьку, де загинули люди. У ЗСУ прокоментували

Про це пишуть ватажок "ДНР" Денис Пушилін та Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

За словами пропагандиста Пушиліна, у мікрорайоні Текстильщик внаслідок нібито обстрілу постраждав ринок. Унаслідок цього, ймовірно, загинули 27 людей, ще 25 - отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них два підлітки.

Натомість у Силах оборони України запевняють, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели.