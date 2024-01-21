Окупанти заявили про атаку на ринок у Донецьку, де загинули люди. У ЗСУ прокоментували
Вранці неділі, 21 січня, у тимчасово окупованому Донецьку внаслідок буцімто атаки по ринку нібито загинули 27 людей. ОСУВ "Таврія" заявляє, що непричетні до обстрілу
Про це пишуть ватажок "ДНР" Денис Пушилін та Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.
За словами пропагандиста Пушиліна, у мікрорайоні Текстильщик внаслідок нібито обстрілу постраждав ринок. Унаслідок цього, ймовірно, загинули 27 людей, ще 25 - отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них два підлітки.
Натомість у Силах оборони України запевняють, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели.
- Цього ж дня російські окупаційні війська завдали удару по селу Піщане Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.
- Також росіяни обстріляли Курахове та Красногорівку Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинули дві людини, є поранені.
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