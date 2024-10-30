Окупанти здійснили масований ракетний обстріл Одещини
Увечері 30 жовтня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл по Одещині
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Російські терористи нанесли масований ракетний обстріл по нашому регіону. Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по Одещині. Інформація щодо наслідків буде надана пізніше. Працюють всі відповідні служби", - зазначив Кіпер.
- Російська терористична армія у вівторок, 29 жовтня, атакувала Одеську область двома ракетами, внаслідок чого загинув чоловік, який перебував біля моря.
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