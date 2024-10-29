РФ атакувала Одещину ракетами: загинув чоловік, який перебував біля моря

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Кіпера, росіяни атакували регіон двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, які російський винищувач Су-30 запустив з акваторії Чорного моря. Вони не досягли своїх цілей. Втім, в Одеському районі осколком однієї з ракет було вбито 71-річного чоловіка, який перебував біля моря.

"Вкотре наголошую: під час повітряної тривоги перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях! Це може зберегти ваше життя та здоров’я", - наголосив Кіпер.