РФ атакувала Одещину ракетами: загинув чоловік, який перебував біля моря
Російська терористична армія у вівторок, 29 жовтня, атакувала Одеську область двома ракетами, внаслідок чого загинув чоловік, який перебував біля моря
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За словами Кіпера, росіяни атакували регіон двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, які російський винищувач Су-30 запустив з акваторії Чорного моря. Вони не досягли своїх цілей. Втім, в Одеському районі осколком однієї з ракет було вбито 71-річного чоловіка, який перебував біля моря.
"Вкотре наголошую: під час повітряної тривоги перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях! Це може зберегти ваше життя та здоров’я", - наголосив Кіпер.
- 29 жовтня Росія атакувала житловий квартал селища Олексієво-Дружківка Донецької області, внаслідок чого зазнали поранень чотири людини, серед них дві дитини.
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