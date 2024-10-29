Окупанти вдарили по житловому кварталу селища на Донеччині: серед чотирьох поранених - двоє дітей
Російська терористична армія у вівторок, 29 жовтня, атакувала житловий квартал селища Олексієво-Дружківка Донецької області, внаслідок чого зазнали поранень чотири людини, серед них дві дитини
Про це інформує Донецька обласна прокуратура.
За даними слідства, окупанти атакували житловий квартал селища Олексієво-Дружківка.
"Внаслідок влучання боєприпасу поблизу багатоквартирних будинків, в одному з них зайнялась пожежа. Тілесні ушкодження отримала 37-річна мати та двоє її дітей – півторарічний хлопчик та дівчина 16 років. Також травмовано 74-річну пенсіонерку", - йдеться у повідомленні.
У постраждалих зафіксували осколкові поранення, забої та садна. Також пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото: Донецька обласна прокуратура
- 26 жовтня російська окупаційна армія атакувала Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого загинула людина, троє отримали поранення.
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