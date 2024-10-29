Окупанти вдарили по житловому кварталу селища на Донеччині: серед чотирьох поранених - двоє дітей

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, окупанти атакували житловий квартал селища Олексієво-Дружківка.

"Внаслідок влучання боєприпасу поблизу багатоквартирних будинків, в одному з них зайнялась пожежа. Тілесні ушкодження отримала 37-річна мати та двоє її дітей – півторарічний хлопчик та дівчина 16 років. Також травмовано 74-річну пенсіонерку", - йдеться у повідомленні.

У постраждалих зафіксували осколкові поранення, забої та садна. Також пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура